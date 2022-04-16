تلقي طلبات التقديم لمعرض الشباب الحرف اليدوية بمطروح.. غدا

تستعد محافظة مطروح لإقامة معرض الشباب للحرف اليدوية والتراثية بمطروح على كورنيش مدينة مرسى مطروح بجوار مسرح الشاطئ، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإشراف الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك لعرض المنتجات والمشغولات الحرفية والبيئية واليدوية التى تعبر عن التراث المطروحى وسيوة، عقب إجازة عيد الفطر مباشر وحتى نهاية موسم الصيف السياحي، تشجيعا للشباب، والمساهمة فى توفير مصدر اقتصادى لهم.

ويبدأ تلقى طلبات التقديم للمشاركة فى المعرض بداية من غد الأحد 17 أبريل ولمدة أسبوع، بمكتب نائب محافظ مطروح.



وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم للشباب العارضين والعمل على تنظيم مزيد من المعارض وزيادة أعداد المشاركين، والترويج لمنتجاتهم لتحقيق اقصى استفادة، وبما يوفر مزيد من الدخل والمورد الاقتصادى لهم.