وقت الإمساك.. موعد اذان الفجر 16 رمضان 2022 – 1443

ننشر لكم موعد أذان الفجر 16 رمضان 2022 في محافظات مصر ووقت الإمساك ومواقيت الصلاة على مدار اليوم.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في القاهرة

وقت الإمساك : 03:45 ص

موعد أذان الفجر : 3:55 ص

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد أذان المغرب : 6:23 م

موعد أذان العشاء : 7:45 م

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في الإسكندرية

وقت الإمساك : 03:48 ص

موعد أذان الفجر : 3:58 ص

موعد أذان الظهر : 12:00 م

موعد أذان العصر : 3:36 م

موعد أذان المغرب : 6:30 م

موعد أذان العشاء : 7:52 م

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر

مواقيت الصلاة اليوم الاحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في الأقصر

وقت الإمساك : 03:48 ص

موعد أذان الفجر : 3:58 ص

موعد أذان الظهر : 11:49 ص

موعد أذان العصر : 3:19 م

موعد أذان المغرب : 6:13 م

موعد أذان العشاء : 7:31 م

مواعيد الصلاة اليوم في اسيوط

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في أسيوط

وقت الإمساك : 03:51 ص

موعد أذان الفجر : 4:01 ص

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:27 م

موعد أذان المغرب : 6:21 م

موعد أذان العشاء : 7:39 م

مواعيد الصلاة اليوم في المنصورة

مواقيت الصلاة اليوم الاحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في المنصورة

وقت الإمساك : 03:42 ص

موعد اذان الفجر : 3:52 ص

موعد اذان الظهر : 11:54 ص

موعد اذان العصر : 3:30 م

موعد اذان المغرب : 6:24 م

موعد اذان العشاء : 7:46 م

مواعيد الصلاة اليوم في الزقازيق

مواقيت الصلاة اليوم الاحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في الزقازيق

وقت الإمساك : 03:43 ص

موعد اذان الفجر : 3:53 ص

موعد اذان الظهر : 11:54 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:23 م

موعد اذان العشاء : 7:45 م

مواعيد الصلاة اليوم في البحيرة

مواقيت الصلاة اليوم الاحد 17 أبريل 2022 الموافق هجري 16 رمضان 1443 في البحيرة

وقت الإمساك : 03:46 ص

موعد اذان الفجر : 3:56 ص

موعد اذان الظهر : 11:58 ص

موعد اذان العصر : 3:34 م

موعد اذان المغرب : 6:28 م

موعد اذان العشاء : 7:50 م