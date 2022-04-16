السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سعف الحكومة: شوقي يصنع الأساور ووزيرة الهجرة تحتفل برمضان بفانوس خوص (صور)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم -وزيرة الهجرة

احتفلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بأحد السعف، وذلك خلال حفل إفطار مبادرة اتكلم عربي المقامة داخل إحدى المدارس الدولية بالقاهرة وسط ترحيب الحضور.

 

 

وقامت السفيرة نبيلة مكرم بعمل فانوس  من الخوص مع د.طارق شوقي خلال حفل إفطار مبادرة اتكلم عربي المقامة داخل إحدى مدارس القاهرة.

أحد السعف (الشعانين) فى المسيحية هو آخر يوم أحد فى الصوم الكبير عند المسيحيين وأول جمعة للآلام وهو الذي دخل فيه يسوع المسيح أورشليم راكبًا حماره، فخرج الجميع في استقبل مهيب رافعين سعف النخل فسمّى اليوم بأحد السعف حيث يحتفل به الأقباط كل عام.

واحتفلت وزيرة الهجرة بحلول شهر رمضان وحد السعف، حيث ارتدت عباءة رمضان وفي يدها فانوس وفي اليد الأخرى السعف، احتفالاً بالشهر الكريم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين في الوطن وترسيخ الهوية المصرية في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وبدأت الفعاليات بعرض فيديوهات قصيرة عن المبادرة وكذلك الأغنية الرسمية لها من غناء المطربة كارول سماحة، فضلاً عن فيديو توضيحي للتطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

الفن وزير التعليم الرئيس المدارس الدولية الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال مسيحيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

ياسر جلال.. أن تصبح بؤرة النجومية وتحتفظ بأصلك الطيب

شيخ الأزهر للبابا تواضروس: علاقة المسلمين والمسيحيين تجسيد حقيقي للوحدة والإخاء

أعلى من معدلاتها الطبيعية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

ثلاثي هجومي يقود الأهلي أمام الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالقاهرة الجديدة

إصدار 134 قرار غلق إداري لمنشآت طبية مخالفة بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الاحتلال وطلبة فلسطينيين بمحيط جامعة القدس

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين