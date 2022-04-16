سعف الحكومة: شوقي يصنع الأساور ووزيرة الهجرة تحتفل برمضان بفانوس خوص (صور)

احتفلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بأحد السعف، وذلك خلال حفل إفطار مبادرة اتكلم عربي المقامة داخل إحدى المدارس الدولية بالقاهرة وسط ترحيب الحضور.

وقامت السفيرة نبيلة مكرم بعمل فانوس من الخوص مع د.طارق شوقي خلال حفل إفطار مبادرة اتكلم عربي المقامة داخل إحدى مدارس القاهرة.

أحد السعف (الشعانين) فى المسيحية هو آخر يوم أحد فى الصوم الكبير عند المسيحيين وأول جمعة للآلام وهو الذي دخل فيه يسوع المسيح أورشليم راكبًا حماره، فخرج الجميع في استقبل مهيب رافعين سعف النخل فسمّى اليوم بأحد السعف حيث يحتفل به الأقباط كل عام.

واحتفلت وزيرة الهجرة بحلول شهر رمضان وحد السعف، حيث ارتدت عباءة رمضان وفي يدها فانوس وفي اليد الأخرى السعف، احتفالاً بالشهر الكريم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين في الوطن وترسيخ الهوية المصرية في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وبدأت الفعاليات بعرض فيديوهات قصيرة عن المبادرة وكذلك الأغنية الرسمية لها من غناء المطربة كارول سماحة، فضلاً عن فيديو توضيحي للتطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة.