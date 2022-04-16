محافظ مطروح يناقش التجهيزات النهائية لفرش مستشفى السلوم وبرانى

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، الدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والأمين العام المساعد للجنة العليا للتخصصات الطبية، والوفد المرافق، بحضور الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور إبراهيم حرب مدير مركز قسطرة القلب.

وقدم المحافظ الشكر إلى وزارة الصحة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة على تعاونها مع محافظة مطروح فى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح خاصة بمركز قسطرة القلب أو بمستشفى العلمين والبنك الإقليمى للدم، بالإضافة إلى تطوير مستشفى برانى والسلوم المركزيين وتبعيتهما للأمانة.

وناقش محافظ مطروح التجهيزات النهائية لفرش مستشفى السلوم وبرانى المركزيين، ومراجعة الاحتياجات استعدادًا لافتتاحهما، مؤكدًا أهمية المستشفيين لتلبية الاحتياجات الطبية لأهالي السلوم وبرانى والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لهم، بالإضافة إلى خدمة القادمين من ليبيا الشقيقة، وأهمية توفير الكوادر الطبية اللازمة، وكذلك التنسيق بشأن تغطية احتياجات المستشفى من الوظائف الإدارية سواء عن طريق الانتداب أو دعم من وزارة الصحة.

ووجه محافظ مطروح لشركتى الكهرباء والمياه بدعم مستشفى برانى بمصدر ثانٍ للمياه والكهرباء لتأمين احتياجات المستشفى خاصة مع تشغيل وحدات الغسيل الكلوى، ومراجعة مقايسة رفع كفاءة 4 وحدات سكنية للأطباء والتمريض ببرانى.

وأشار إلى حاجة المحافظة الملحة إلى مركز للأورام وكذلك تطوير مركز قسطرة القلب لتيسير الخدمات الطبية وتخفيف المعاناة عن المواطنين فى السفر للعلاج خارج المحافظة خاصة مرضى الأورام وذويهم، مع الإسراع بدراسة واختيار موقع مناسب لإقامة المركزين للموافقة على إدراجهما فى الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة.

وناقش محافظ مطروح مقترح تواجد فريق طبي مركزى بمطروح وآخر بالعلمين مخصص للتحرك لإجراء العمليات الجراحية العاجلة بمستشفيات المحافظة.