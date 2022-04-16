السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في أسبوع (إنفوجراف)

التضامن
التضامن

نشرت وزارة التضامن، السبت، إنفوجراف عبر موقعها الإلكتروني يرصد أهم الأنشطة والأحداث التي قامت بها نيفين القباج وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 9-15 أبريل.

السبت ٩ إبريل

التضامن توفر 40 ألف سلة غذاء رمضانية بدعم من البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

وتحت شعار "خليها علينا"، يشارك بنك ناصر الاجتماعي في فعالية "اليوم العربي للشمول المالي" ليتيح منتجات وخدمات مالية بمزايا وعروض مجانية حتى نهاية إبريل.

الأحد ١٠ إبريل

التضامن الاجتماعي تطلق المسلسل التنموي "أهل الحتة" في إطار برنامج "وعي" لتعزيز حقوق الإنسان والسلوكيات الإيجابية في الأسرة والمجتمع بالشراكة مع جامعة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية واليونيسف.

الاثنين ١١ إبريل

وزيرة التضامن تدشن المشروع البحثي حول "تكلفة الإرهاب في مصر"، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور نخبة من قادة الرأي ورجال الدين والإعلاميين.

التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون مع جمعية تكاتف للتنمية لإتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال داخل الحضانات.

الثلاثاء ١٢ إبريل

التضامن تنظم لقاءً تدريبيًا لجميع قيادات الوزارة وبحضور نيفين القباج، لتأهيل فريق العمل على المرحلة الجديدة من الهيكلة والتطوير الإداري الذي تشهده الوزارة.

الأربعاء ١٣ إبريل

وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم تنظم دورة تدريبية تحت عنوان "توليد أفكار مبدعة للمشروعات الريادية"، في إطار جهود غرس روح العمل والاستثمار لدى الشباب.

الخميس ١٤ إبريل

القباج تراجع نتائج منظومة الشكاوى بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي لمراجعة جودة أداءه وبدء ميكنته في منظومة تكنولوجية موحدة.

التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية وتوفير سبل الإتاحة داخل لجان الاقتراع.

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وزيرة التضامن حقوق الانسان نيفين القباج بنك ناصر الاجتماعي منظومة الشكاوى وزارة التضامن الاجتماعي بنك ناصر وزارة التضامن البنك الإفريقي للتنمية

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وائل لطفي

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