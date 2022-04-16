السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجلاء 500 نمساوي من أوكرانيا وبعض المعاقين ومرضى السرطان

أوكرانيا
أوكرانيا

ذكرت وزارة الخارجية النمساوية اليوم أنه تم حتى الآن إجلاء 500 نمساوي من أوكرانيا، إضافة إلى مرضى السرطان والحالات الإنسانية من الأوكرانيين.
وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم السبت، إنه قبل وقت قصير من اندلاع الحرب "العدوانية" الروسية في أوكرانيا تم إرسال فريق خبراء نمساوي لدعم الأزمات إلى البلاد حيث يتكون هذا الفريق من موظفين ذوي خبرة من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع.
وأشار البيان إلى أن الفريق ساعد السفارة النمساوية في كييف في إجلاء النمساويين، الذين ما زالوا في البلاد بأفضل طريقة ممكنة، حيث يقدم المساعدة في الحصول على الوثائق المطلوبة للمغادرة وتنسيق طرق الإخلاء الآمنة.
ولفت البيان إلى أن الخبراء يشاركون في إجلاء الأوكرانيين المعرضين للخطر بشكل خاص؛ بما في ذلك مرضى السرطان والأيتام، وبعضهم يعانون من إعاقات شديدة.

فيينا مرضى السرطان السرطان أوكرانيا المعاقين النمسا الأزمة الروسية الأوكرانية

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