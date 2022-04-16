بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

مقابل ١٢٠ مليون جنيه إسترلينى، أو ١٤٤ مليون يورو، أو ما يعادل ١٥٧ مليون دولار، وافقت رواندا على استقبال أى أشخاص يدخلون بريطانيا بشكل غير شرعى، وكل طالبى اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، الذين دخلوها منذ الأول من يناير. ما يعنى أن «حزلقوم» قد يظهر مع معتز الدمرداش فى النسخة المقبلة من «لا تراجع ولا استسلام»، ليحكى له، وللسادة المشاهدين، كيف عبر «المانش»، ليجد نفسه فى كيجالى بدلًا من لندن!

قانون الاتحاد الأوروبى، المعروف بقانون «دبلن الثالث» يسمح بإعادة طالبى اللجوء إلى أول دولة عضو فى الاتحاد يثبت أنهم دخلوها. ولأن ذلك لم يعد متاحًا لبريطانيا بعد «بريكسيت»، أو مغادرتها الاتحاد، كان عليها أن تفكر خارج الصندوق، وخارج القارة، وتعقد هذا الاتفاق العجيب، الذى تم الإعلان عنه الخميس الماضى، فى بيان أصدره فانسان بيروتا وزير الخارجية الرواندى، أعرب فيه عن ترحيب بلاده «بهذه الشراكة». كما أعلنه أيضًا بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، فى خطاب، زعم فيه أن رواندا «ستمتلك القدرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص فى السنوات المقبلة»، ووصف الدولة الواقعة فى شرق إفريقيا بأنها «معروفة عالميًا بسجلّها فى استقبال وإدماج المهاجرين»!

فى الخطاب الذى ألقاه قرب دوفر جنوب شرقى إنجلترا، أعلن جونسون، أيضًا، عن وكالة أمن الحدود البريطانية بتسليم مسئولية مراقبة الهجرة عبر «المانش» إلى سلاح البحرية الملكية «بهدف عدم السماح بوصول أى قارب إلى بريطانيا دون اكتشافه». كما أشار إلى تخصيص تمويل إضافى للقوارب والطائرات ومعدات الاستطلاع لمراقبة المانش واعتقال مهرّبى البشر، موضحًا أن ذلك «سيوجّه واضحة إلى الأشخاص الذين يسيّرون هذه القوارب، بأنهم إذا خاطروا بحياة أشخاص آخرين، فسيقضون حياتهم فى السجن».

أرقام وزارة الداخلية البريطانية تقول إن حوالى ٥٠ ألفًا، حاولوا عبور «المانش»، خلال العام الماضى، على متن قوارب مطاطية صغيرة، أملًا فى الوصول إلى شواطئ بريطانيا، ولم ينجح غير نصفهم تقريبًا، والباقى فشل أو غرق. وكان حادث الغرق، الذى وقع فى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١، هو الأكبر من نوعه فى تاريخ ذلك الممر المائى، الفاصل بين فرنسا وبريطانيا، منذ بداية تسجيل منظمة الهجرة الدولية لهذا النوع من الحوادث.

عن تلك الكارثة كتبنا هنا، فى ٣٠ نوفمبر الماضى. وفى اليوم نفسه، تناولت بولى توينبى، السياسة البريطانية بشأن الهجرة واللجوء، فى مقال نشرته جريدة الـ«جارديان»، أكدت فيه أن بلادها تثير ضجة مفتعلة، غير متناسبة مع استقبالها ١٪ فقط من بين ٢٦ مليون لاجئ، تستقبلهم دول العالم. وأكدت أن عدد طلبات اللجوء فى بريطانيا منخفض جدًا مقارنة بألمانيا وفرنسا. وبعد أن طالبت بالسماح لطالبى اللجوء بالعيش والعمل والاندماج بشكل قانونى، شدّدت على أن تقليل أعداد اللاجئين يتطلب تعاونًا دوليًا، وليس خرقًا للمعاهدات أو الهجوم على فرنسا بوقاحة فى تغريدات غير دبلوماسية.

توينبى، Polly Toynbee، ٧٤ سنة، تكتب فى الـ«جارديان» بانتظام منذ سنة ١٩٩٨، وتنتمى إلى حزب العمال. والأرجح أنها كانت تشير إلى تغريدة أو رسالة كتبها بوريس جونسون، فى حسابه على تويتر. نشر «جونسون»، فى ٢٦ نوفمبر الماضى، تغريدة طالب فيها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بتسيير دوريات مشتركة فى بحر المانش، وتعزيز التعاون بين أجهزة مخابرات البلدين، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا والمراقبة الجوية، والتفاوض حول اتفاقية ثنائية لإعادة المهاجرين إلى فرنسا، واتفاقية شبيهة مع الاتحاد الأوروبى.

.. وتبقى الإشارة إلى أن بريطانيا، التى أطلقت وباء الإخوان، سنة ١٩٢٨، لا تزال تفتح أبوابها وأحضانها وتمنح جنسيتها، حضوريًا وغيابيًا، لقادة الجماعة وأعضائها وحلفائها ومركوبيها، وتسمح لهم بالسيطرة على مساجدها، وامتلاك منصات إعلامية. بالضبط، كما تفعل، وكما يفعل كل الدول، مع عملائها. ولعلك تتذكر أننا سبق أن قلنا مرارًا إن تلك الجماعة الضالة لا يحركها دين أو معتقد، بل أجهزة مخابرات دول، استعملتها لتخريب السودان وسوريا وليبيا واليمن، و... و... وكادت تفعل ذلك فى مصر مرتين، لولا ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، التى كسرت شوكتها، وثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، التى أجهضت مخططات مستعمليها.