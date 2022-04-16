السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة 8 في انفجار على ناقلة نفط بهونج كونج

انفجار على ناقلة
انفجار على ناقلة نفط بهونج كونج

أعلنت السلطات في هونج كونج اليوم السبت، أن شخصا واحدا لقي حتفه، فيما أصيب سبعة آخرون إثر وقوع انفجار على متن ناقلة نفط في المياه قبالة سواحل هونج كونج.
ونقلت قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية عن مركز تنسيق الإنقاذ البحري في هونج كونج قوله ان الناقلة كانت على بعد 300 كيلومتر (186 ميلا) شرق هونج كونج عندما اشتعلت فيها النيران بسبب وقوع انفجار، مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق.
وأضافت القناة أنه تم إرسال طائرة ثابتة الجناحين ومروحيتين على متنها أطباء إلى السفينة من أجل نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أنه من بين الضحايا أفراد طاقم من إندونيسيا وميانمار.
وأشارت القناة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات الانفجار، موضحة أنه وفقا لتطبيقات تتبع السفن، فإن ناقلة النفط والكيماويات كانت في طريقها إلى تايوان.

فكتوريا هونج كونج

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وائل لطفي

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