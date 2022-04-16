الكبير أوي 6 الحلقة 15| جوني يتحول إلى يوتيوبر ليؤثر في سكان المزاريطة

في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 15، قرر جوني "أحمد مكي" بعد مشاهدة عدد كبير من المتابعين لـ"كسبانة"، خاصة أنها لا تقدم محتوى مفيد وتتربح مكاسب هائلة من مشاهدة الفيديوهات حتى أنها تؤثر في زوجة أخيه "مربوحة"، وقرر أن يصبح بلوجر هو الآخر كي ينافس كل المدونين.

وقابل جوني هجرس "محمد سلام" كي يتفق معه على تدشين قناة على يوتيوب، وتحمس هجرس كثيرًا كونه سيصبح مشهور مثل "حمدي ووفاء" و"أحمد حسن وزينب" وغيرهم من مشاهير السوشيال ميديا، لكن جوني يريد أن يقدم محتوى مفيد يؤثر به في أهالي المزاريطة وكل متابعي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 15

وبدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الكبير أوي 6 بمشادة وعراك بين الكبير أوي "أحمد مكي" وزوجته مربوحة "رحمة أحمد" حول استهلاك باقة الإنترنت بسبب مقاطع يوتيوب التي تشاهدها ليل نهار، واستنجدت بأخيه جوني لتهرب من ضرب الكبير أوي لها.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 15

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 15 ، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبوحجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.