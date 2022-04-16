«شرطة النقل» تضبط 1399 قضية متنوعة وتشكيلين عصابيين

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات العديد من الحملات المكثفة، على محطات المترو والقطارات، لمكافحة كل الظواهر السلبية والباعة الجائلين، والعناصر الإجرامية والجنائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية.

أسفرت الجهود خلال أسبوع بإشراف اللواء أشرف عثمان مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات، عن ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين، لارتكابهم 5 وقائع، وضبط 1399 قضية متنوعة، أبرزها جرائم «سرقات عامة، حيازة مواد مخدرة، أموال عامة».

جدير بالذكر أن معلومات قد وردت للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بوجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، تقوم بالترويج لأجهزة تقوية شبكات الهواتف المحمولة «ربيتر»، غير معتمدة أو مصرح ببيعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مندوب شحن، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته «3 جهاز ربيتر بالمشتملات، 6 هوائى»، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات.