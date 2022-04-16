السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مرور الغربية» يشرف على تركيب محدد الارتفاعات في كفر الزيات

ارشيفية
ارشيفية

قامت، اليوم السبت، إدارة المرور بمحافظة الغربية، بتركيب حاجز حديدي جديد محدد الارتفاعات لحمولات سيارات النقل الثقيل لنفق الدلجمون أسفل شريط السكة الحديد بمدينة كفرالزيات على الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية الزراعي منعا لاصطدام سيارات النقل الثقيل ذات الحمولات والارتفاعات بسقف نفق السكة الحديد وذلك تحت إشراف العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية والرائد إبراهيم بركات رئيس قسم مرور كفر الزيات بالتعاون مع مجلس مدينة كفر الزيات.

وتم إجراء تعديل مروري لحركة الطريق الزراعي السريع إلى داخل مدينة كفرالزيات لحين الانتهاء من تركيب محدد الارتفاعات الذي يسمح بعبور السيارات ذات الارتفاعات ٣:٧٥ فقط

أما من تتعدى حمولتها ذلك الارتفاع فلن تستطيع عبور نفق الدلجمون أو تخطي حاجز ومحدد الارتفاعات وتسلك طريق كفر ديما بديلا عن مرور النفق.

إدارة المرور محافظة الغربية شريط السكة الحديد مدينة كفرالزيات الطريق الزراعي مصر إسكندرية الزراعي

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