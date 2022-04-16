حملات مكبرة على الأسواق ومصانع الأغذية في الغربية

شنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية حملة مكبرة على ٣٠٠ منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية بقرى ومدن محافظة الغربية، بالتنسيق مع مباحث التموين، وذلك تنفيذا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية.

حيث تم ضبط مصنعات لحوم وفراخ 525 كجم، عصائر وخل منتهية 552 لتر، اندومى 2079 كجم، خل 528 لتر، عسل أسود وطحينة 230 كجم، مخللات 1200 كجم مصنعات لحوم منتهية، 32 كجم فسيخ ورنجة 25 كجم، لتغيرهم فى الخواص الطبيعية، وتم تحرير محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وسحب 700 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، وقد تم تحرير 252 محضرا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية ورفع درجة الاستعداد لتلقى البلاغات اليومية ومتابعة الإجراءات الوقائية على وجه السرعة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء.



كما وجه وكيل الوزارة الدكتوره محمد شكر مدير عام الطب الوقائي بتشكيل حملة مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية يقودها الأستاذ الشناوي نجم مراقب عام الأغذية وبرئاسة الدكتورة فاطمة يوسف مدير إدارة الأغذية، وذلك لتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص لإتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة، وكذلك الرقابة على العاملين بالمصانع الغذائية لمتابعة التزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية على مستوى المحافظة.