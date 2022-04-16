السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الليلة.. مسابقة «الوفد» الدينية من العاشرة حتى الثانية عشر لمدة 3 أيام

حزب الوفد
حزب الوفد

تبدأ الليلة في العاشرة مساءا مسابقة الوفد الدينية والتي تنظمها اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد برئاسة المستشار محمد ناجي سنوياً بمناسبة شهر رمضان المعظم.
وتستمر المسابقة لمدة ثلاثة أيام من العاشرة مساءاً حتى الثانية عشر صباحاً وذلك على الصفحة الرسمية لحزب الوفد ببورسعيد www.facebook.com/wafdyportsaid على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وأكد جمال شحاتة أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد وسكرتير عام الوفد ببورسعيد أن المسابقة تتضمن ١٥ سؤالاً يوميا في القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية، وسوف ترصد اللجنة المشكلة الإجابات الصحيحة والسريعة للمتسابقين، ويتم تجميع نقاط كل متسابق يومياً ويعلن عن أسماء الخمسة الفائزين.

وأوضح شحاتة أن عبد الرحمن بصلة مساعد رئيس لجنة الوفد ببورسعيد سيقوم برصد الإجابات الصحيحة أولاً بأول ومتابعة أحمد سامى سكرتير عام لجنة الشرق، وستكون الجوائز للمتسابقين الثلاثة الأوائل موبايلات والرابع والخامس جوائز مالية ومقدمة من قيادات الحزب ببورسعيد وسوف نعلن عنهم في نهاية المسابقة، ولن تقبل الإجابات المعدلة بعد النشر والإجابة على الأسئلة في نفس المنشور والفائزين لأكثر الإجابات الصحيحة وأسرعها في الأيام الثلاثة وأن مدة الإجابة على كل سؤال ٨ دقائق فقط لعدد ١٥ سؤال في اليوم.

مسابقة الوفد الدينية المستشار محمد ناجى رئيس لجنة الوفد بورسعيد الوفد الدولة شهر رمضان

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