السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 5 في انقلاب سيارة بمنطقة الجفيرة بطريق الإسكندرية مطروح

اسعاف
اسعاف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 أشخاص آخرين، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة بمنطقة الجفيرة بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ. 

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين، وهم: “ يوسف عبد الناصر مرزوق ١٥ سنة، محمد عنتر شحاتة ٣٦ سنة، هاشم بدري مرزوق ٢٤ سنة” بالإضافة إلى هاني بدري مرزق ٣٨ سنة، عصام ثابت عبد الحق ٢٥ سنة جثامين  هامدة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

انقلاب سيارة مصرع شخصين مستشفى رأس الحكمة طريق الإسكندرية مطروح إصابة 3 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

أعلى من معدلاتها الطبيعية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

15 رمضان| موعد أذان المغرب فى مصر اليوم السبت 16-4-2022

سعودي يشتري طائرتين إيرباص لابنه: من الخيال إلى الحقيقة

مصرع 5 أشخاص صدمهم قطار في الإسكندرية

بيل جيتس: سيناريو كورونا كان سيختلف لو ركز العلماء على تطوير العلاجات

المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الاحتلال وطلبة فلسطينيين بمحيط جامعة القدس

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين