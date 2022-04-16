مصرع وإصابة 5 في انقلاب سيارة بمنطقة الجفيرة بطريق الإسكندرية مطروح

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 أشخاص آخرين، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة بمنطقة الجفيرة بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين، وهم: “ يوسف عبد الناصر مرزوق ١٥ سنة، محمد عنتر شحاتة ٣٦ سنة، هاشم بدري مرزوق ٢٤ سنة” بالإضافة إلى هاني بدري مرزق ٣٨ سنة، عصام ثابت عبد الحق ٢٥ سنة جثامين هامدة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.