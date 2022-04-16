السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«البنت التي حملت بيتها» جديد السورية روعة سنبل

البنت التى حملت بيتها
البنت التى حملت بيتها

صدر حديثًا عن دار ظمأ للنشر والتوزيع رواية "البنت التي حملتْ بيتَها للكاتبة الروائية السورية روعة سنبل. 

وقالت الروائية روعة سنبل، لـ"الدستور":"تدور أحداث الرواية بين الواقع والخيال، بطلتها "خوخا" ابنة الثالثة عشرة تعيش البطلة حياة غير مستقرة في مدينة دمشق في سنوات ما بعد الحرب، وتستطيع بطريقة ما أن تدخل إلى عالم آخر.

وتضيف سنبل "هو عالم حكاية خيالية بطلتها سلحفاتها الصغيرة وعبر سلسلة من الأحداث الطريفة تساعد سلحفتها في تحقيق حلمها في التخلص من صدفتها الثقيلة، والحصول على جناحين، لكن هل ستكون السلحفاة سعيدة؟ 

وتختتم سنبل ما تناقشه الرواية من مفاهيم المواطنة والانتماء بشكل مبسط جداً، وتحاول مقاربتها بطريقة قريبة وسهلة معتمدة على سارد ذاتي، ولغة بسيطة قريبة.

وروعة صيدلانية مقيمة في دمشق، تكتب القصة القصيرة والنص المسرحي وأدب الطفل وأبرز إنتاجها (صيّاد الألسنة)، مجموعة قصصية صادرة عن دائرة الثقافة في الشارقة (2017)صدر لها ، (زوجة تنين أخضر وحكايات ملونة أخرى)، مجموعة قصصية صادرة عن (الآن- ناشرون وموزعون) 2019.

كتاب: "الديكاميرون 2020- نحكي لننجو"، وهو مختارات قصصية يضم خمسين قصة قصيرة لكتّاب من أنحاء مختلفة من الوطن العربي والعالم، مرفق بخمس مقالات نقدية كتبتها الأديبة السورية فدوى العبود، وهو صادر عن (الآن- ناشرون وموزعون) 

نص مسرحي بعنوان (أعشاش) مطبوع ضمن كتاب مشترك في دار راشد التابعة لدائرة الثقافة في الفجيرة. 

 نص مسرحي بعنوان (حارسة الحكايات) موجود ضمن كتاب مشترك هو تحت الطبع الآن مع دار ممدوح عدوان.

(أحلمُ أن أطير) مجموعة قصصية للأطفال من 10-12 سنة، قيد الطباعة في المملكة العربية السعودية.

(دمدوم صانعة الغيوم)، قصة قصيرة للطفولة المبكرة، قيد الطباعة عن (جبل عمان ناشرون)

ومن الجوائز التي حصلت عليها الكاتبة السورية:

جائزة الهيئة العربية للمسرح (2020) المركز الأول عن فئة النص المسرحي الموجه للكبار، بنص "نقيق".

 جائزة شومان لأدب الطفل (2020)، المركز الثاني عن قصة "دمدوم صانعة الغيوم".

جائزة ملتقى ابن المقرّب الأدبي في الدمام عن فئة أدب الطفل (2019)، المركز الأول عن مجموعة قصصية تحمل عنوان "أحلم أن أطير".

 جائزة الشارقة للإبداع العربي فئة القصة القصيرة (2017). المركز الأول عن مجموعة "صيّاد الألسنة".

البنت التي حملت بيت ها الكاتبة الروائية روعة سنبل دار ظمأ للنشر والتوزيع حكاية خيالية مناقشة مفاهيم المواطنة

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