السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مواجهات بين الاحتلال وطلبة فلسطينيين بمحيط جامعة القدس

الاحتلال
الاحتلال

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين من جامعة القدس، في بلدة أبو ديس بحالات اختناق السبت، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل وفي محيط حرم الجامعة.

كانت قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في محيط الجامعة، بالتزامن مع وقفة دعم نظمت داخل الحرم نصرة للمسجد الأقصى، وتنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل بحق أبناء شعبنا خاصة في القدس وجنين.

وأغلق جنود الاحتلال الطريق الرئيس الواصل بين قريتي السواحرة الشرقية وأبو ديس قرب مفترق الجامعة.

رام الله جامعة القدس أبو ديس الإحتلال الإسرائيلي طلبة فلسطينيين

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مواجهات بين الاحتلال وطلبة فلسطينيين بمحيط جامعة القدس

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