السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفد من البرلمان الجورجي يصل كييف لدعم أوكرانيا

البرلمان الجورجي
البرلمان الجورجي

وصل وفد من البرلمان الجورجي برئاسة رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي إلى العاصمة الأوكرانية اليوم السبت، لدعم أوكرانيا في حربها مع الجانب الروسي.

وقال بابواشفيلي في تغريدة على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "وصلنا إلى كييف مع نواب من جورجيا لنقل رسالة من جورجيا: نشعر بحزنكم، جورجيا تدعم أوكرانيا، والجورجيون يقفون إلى جانب الأوكرانيين".

جاءت زيارة رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي تلبية لدعوة نظيره الأوكراني رسلان ستيفانتشوك لزيارة مناطق في منطقة كييف المحررة من قبضة الروس.
 

البرلمان الجورجي أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف حقيقة دخول محافظة البحر الأحمر بـ«استمارة»

أعلى من معدلاتها الطبيعية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

«الإحصاء»: 56.3% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية لأمريكا خلال 2021

إنشاء محطات لرصد ملوثات الهواء في البحيرة

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع جنوني للبامية.. تعرف على أسعار سوق الخضروات اليوم (فيديو)

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الاحتلال وطلبة فلسطينيين بمحيط جامعة القدس

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين