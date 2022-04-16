وفد من البرلمان الجورجي يصل كييف لدعم أوكرانيا

وصل وفد من البرلمان الجورجي برئاسة رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي إلى العاصمة الأوكرانية اليوم السبت، لدعم أوكرانيا في حربها مع الجانب الروسي.

وقال بابواشفيلي في تغريدة على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "وصلنا إلى كييف مع نواب من جورجيا لنقل رسالة من جورجيا: نشعر بحزنكم، جورجيا تدعم أوكرانيا، والجورجيون يقفون إلى جانب الأوكرانيين".

جاءت زيارة رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي تلبية لدعوة نظيره الأوكراني رسلان ستيفانتشوك لزيارة مناطق في منطقة كييف المحررة من قبضة الروس.

