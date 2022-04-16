قرقاش : إدانة الإمارات لاقتحام الأقصى تعبير عن رفض العنف

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إن إدانة بلاده لاقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى تعبير عن موقف رافض للعنف بكافة أشكاله.

وأضاف قرقاش، في تغريدة بموقع تويتر أن "اللجوء للعنف يعرقل جهودنا المشتركة للوصول إلى حل سياسي بما في ذلك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

في وقت سابق، أدانت الإمارات بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين.

وأشارت إلى موقف الإمارات الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

وأكدت "ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".

وشددت على "ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط".

وأكدت أيضًا "ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

في وقت سابق، أعربت الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك واعتدائها على المصلين فيه، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات منهم.

وجددت الخارجية الليبية في بيان اليوم رفضها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة ضرورة احترام حقوق الإنسان التي من بينها أن يكون للمصلين المسلمين الحرية والحماية الكاملة في أداء شعائرهم في المسجد الأقصى المبارك .

ودعت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن يضطلع بدوره في ردع هذه الاعتداءات الإجرامية التي تضرب بعرض الحائط جميع القرارات والمواثيق الدولية.