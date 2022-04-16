تباين الإصابات اليومية بكورونا في عدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم السبت، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 459 إصابة جديدة، و505 حالات تعاف جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 556 ألفا و861 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1473 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الإمارات، ‌سجلت وزارة الصحة 246 إصابة جديدة بإجمالي 895 ألفا و264 إصابة، وشفاء 398 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 876 ألفا و893 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى تقديم 5 آلاف و572 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونا و641 ألفا و112 جرعة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 102 إصابة، وحالة وفاة واحدة، وتماثل 597 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و323 ألفا و40 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و198 حالة، والشفاء إلى مليونين و292 ألفا و257 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بلغ عددهم 1920 شخصا بإجمالي 10 ملايين و447 ألفا و458 شخصا.