محافظ قنا يستقبل القنصل العام لروسيا الاتحادية لبحث الفرص الاستثمارية

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، السفير فيكتور فوربوف القنصل العام لروسيا الاتحادية بالغردقة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والقنصلية فى مجالات الاستثمار والتنمية، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة.

استعرض الداودي خلال اللقاء حجم الإنجازات التي شهدتها المحافظة خلال الـ ٧ سنوات الماضية فى مختلف القطاعات الخدمية، كما استعرض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تتخطى ٧٥٠ مشروعا فى مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية، موزعة على ١٩ قرية رئيسية و٧٢٢ نجعا، مؤكدا للقنصل الروسى أن هذه المبادرة ساهمت فى إحداث تنمية شاملة ومستدامة فى جميع القرى المستهدفة، لافتا إلى أنه مع نهاية عام ٢٠٢٤ سوف ينعم المواطنين بكافة الخدمات فى المدن والقرى على حد سواء .

كما دعا محافظ قنا، القنصل الروسي نقل المميزات والفرص الاستثمارية التى تتمتع بها المحافظة إلى المستثمرين الروس، ودعوتهم إلى الاستثمار داخل المحافظة التي تضم منطقتين صناعيتين بمدينتىّ قفط ونجع حمادى مكتملتا المرافق، بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة بقفط والتى تقدم تسهيلات كبيرة لتيسير عمليات التصدير، فضلا عن توافر الخامات والمنتجات القابلة للتصنيع ومن ثم التصدير إلى مختلف دول العالم.

من جانبه أكد فيكتور فوربوف القنصل الروسي عمق العلاقات الروسية المصرية سواء على المستوى الشعبى أو الرسمي، والتى يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضى خلال مشروع إنشاء السد العالى بأسوان، مشيرا إلى أن القنصلية تسعى إلى تعزيز العلاقات بينها وبين المحافظة فى مختلف مجالات التنمية (كالزراعة والصناعة والاستثمار والتعليم)، مثنيا على جهود القيادات التنفيذية بالمحافظة، والنشاط والتطور الذي تشهده المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية خلال الفترة الماضية.

كما أشاد بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة من خلال محطات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، أو توليد الطاقة الكهربائية بالرياح، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة طرق إقليمية تربط بين المحافظات على أعلى مستوى ، مما يسهم فى تيسير وتسريع السفر والانتقال، وجذب المزيد من المستثمرين.

وفي الختام قدم محافظ قنا الهدايا التذكارية للقنصل الروسي، ومن جانبه قدم فيكتور فوربوف الشكر لمحافظ قنا على حسن الحفاوة والاستقبال، معربا عن تطلعه إلى زيارة قنا مرة أخرى.