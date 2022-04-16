وزير الرياضة يشهد مسابقات التزلج على الرمال في مستهل زيارته للواحات البحرية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مسابقات التزلج على الرمال، في مستهل زيارته التفقدية للواحات البحرية، برفقة اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، وبحضور الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الادارة المركزية للمنشآت، ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتورة غادة جمال مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية، محمد الصفتي مدير عام الادارة العامة للتخطيط.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية.





أكد وزير الشباب والرياضة أن رياضة التزلج على الرمال تشكل واحدة من الرياضات المهمة بالواحات ووسيلة لجذب السياح، مضيفا أن انتشار مناطق الكثبان الرملية ساهم في رواج تلك الرياضة والتي أصبحت الآن تقام لها مسابقات ومهرجانات خاصة بها، كما أن مناطق الكثبان الرملية تنتشر في جميع ربوع الواحات.

وتفقد وزير الشباب والرياضة الأماكن المقرر تنفيذ معسكرات "يلا كامب" بها لمعاينة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بها لتكون جاهزة لاستضافة الشباب، بعد نجاح تنفيذها بمدينتي "سانت كاترين" و"دهب" بمحافظة جنوب سيناء، واحة سيوة بمحافظة مطروح.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم للواحات البحرية، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية منها مراكز شباب "القصر، منديشة"، وإطلاق ماراثون للدراجات بداية من منطقة بانوراما الواحات حتى مركز شباب الباويطي.

كما تتضمن الزيارة للواحات البحرية حضور ختام الدورة الرمضانية، وعقد لقاء حواري مفتوح يجمع وزير الشباب والرياضة مع شباب الواحات.