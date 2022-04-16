15 رمضان| موعد أذان المغرب فى مصر اليوم السبت 16-4-2022

يتساءل المسلمون اليوم 15 رمضان عن موعد أذان المغرب في مصر اليوم السبت 16-4-2022 حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

ونرصد من خلال هذا التقرير مواعيد الصلاة في القاهرة وباقي محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في القاهرة

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد أذان المغرب : 6:23 م

موعد أذان العشاء : 7:44 م

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في الاسكندرية

موعد أذان الظهر : 12:00 م

موعد أذان العصر : 3:36 م

موعد أذان المغرب : 6:29 م

موعد أذان العشاء : 7:51 م

ذلك حسب توقيت توقيت الاسكندرية المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في بور سعيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في بور سعيد

موعد أذان الظهر : 11:51 ص

موعد أذان العصر : 3:27 م

موعد أذان المغرب : 6:20 م

موعد أذان العشاء : 7:42 م

وذلك حسب توقيت توقيت بور سعيد المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في المحلة الكبرى

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في المحلة الكبرى

موعد اذان الظهر : 11:55 ص

موعد اذان العصر : 3:31 م

موعد اذان المغرب : 6:24 م

موعد اذان العشاء : 7:46 م

ذلك حسب توقيت توقيت المحلة الكبرى المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في تندة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في تندة

موعد اذان الظهر : 11:57 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:22 م

موعد اذان العشاء : 7:41 م

وذلك حسب توقيت توقيت تندة المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في كفر الدوار

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في كفر الدوار

موعد اذان الظهر : 11:59 ص

موعد اذان العصر : 3:36 م

موعد اذان المغرب : 6:28 م

موعد اذان العشاء : 7:50 م

وذلك حسب توقيت توقيت كفر الدوار المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في بني سويف

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في بني سويف

موعد اذان الظهر : 11:55 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:22 م

موعد اذان العشاء : 7:42 م

وذلك حسب توقيت توقيت بني سويف المحلي.