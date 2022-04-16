السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

15 رمضان| موعد أذان المغرب فى مصر اليوم السبت 16-4-2022

أذان المغرب
أذان المغرب

يتساءل المسلمون اليوم 15 رمضان عن موعد أذان المغرب في مصر اليوم السبت 16-4-2022 حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

ونرصد من خلال هذا التقرير مواعيد الصلاة في القاهرة وباقي محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في القاهرة

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد أذان المغرب : 6:23 م

موعد أذان العشاء : 7:44 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في الاسكندرية

موعد أذان الظهر : 12:00 م

موعد أذان العصر : 3:36 م

موعد أذان المغرب : 6:29 م

موعد أذان العشاء : 7:51 م

ذلك حسب توقيت توقيت الاسكندرية المحلي.

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مواعيد الصلاة اليوم في بور سعيد 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في بور سعيد

موعد أذان الظهر : 11:51 ص

موعد أذان العصر : 3:27 م

موعد أذان المغرب : 6:20 م

موعد أذان العشاء : 7:42 م

وذلك حسب توقيت توقيت بور سعيد المحلي.

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مواعيد الصلاة اليوم في المحلة الكبرى 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في المحلة الكبرى

موعد اذان الظهر : 11:55 ص

موعد اذان العصر : 3:31 م

موعد اذان المغرب : 6:24 م

موعد اذان العشاء : 7:46 م

ذلك حسب توقيت توقيت المحلة الكبرى المحلي.

 

مواعيد الصلاة اليوم في تندة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في تندة

موعد اذان الظهر : 11:57 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:22 م

موعد اذان العشاء : 7:41 م

وذلك حسب توقيت توقيت تندة المحلي.

 

مواعيد الصلاة اليوم في كفر الدوار

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في كفر الدوار

موعد اذان الظهر : 11:59 ص

موعد اذان العصر : 3:36 م

موعد اذان المغرب : 6:28 م

موعد اذان العشاء : 7:50 م

وذلك حسب توقيت توقيت كفر الدوار المحلي.

 

مواعيد الصلاة اليوم في بني سويف 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق هجري 15 رمضان 1443 في بني سويف

موعد اذان الظهر : 11:55 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:22 م

موعد اذان العشاء : 7:42 م

وذلك حسب توقيت توقيت بني سويف المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء مواقيت الصلاة مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

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وائل لطفي

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