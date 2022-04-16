حبس قاتل الطفلة ملك ووالدتها 15 يومًا بالغربية

قررت جهات التحقيق بمركز طنطا بمحافظة الغربية حبس "م . ل"، سائق توك توك، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بقتل المجني عليها سماح طنطاوي، ربة منزل، وطفلتها "ملك"، وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وهاتف محمول كان بحوزة الضحية، وتخلص منهما بمساعدة آخرين بإلقائهما داخل ترعة بإحدى القرى التابعة لمركز طنطا.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ بالعثور على جثتين مجهولتي الهوية في حالة تعفن داخل ترعة قرية الرجدية بدائرة مركز طنطا، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وبالفحص تبين أن الجثة الأولى لربة منزل تدعى «سماح .ط»، وتبلغ من العمر 38 عامًا، والثانية ابنتها الطفلة تدعى "ملك حسن"، وتبلغ من العمر 10 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، مقيمتين في منطقة العجيزي التابعة لدائرة قسم أول طنطا، وقيام زوجها بتحرير محضر سابق يفيد باختفاء زوجته وطفلته.

بتكثيف الجهود من قبل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك بمدينة طنطا، كانت تستأجره المجني عليها أثناء ذهابها لقضاء بعض احتياجاتها، حيث إنها تعمل في تجارة الملابس.

وفي يوم الواقعة استقلت المجني عليها وطفلتها التوك توك في طريقهما لمدينة المحلة الكبرى لشراء بعض الملابس، حيث انحرف سائق التوك توك إلى إحدى الطرق الفرعية، وقام بطعنها طعنة نافذة بمساعدة 3 آخرين، وكذلك خنق طفلتها، والتخلص من الجثتين بالقائهما بإحدى الترع بمركز طنطا وسرقة مشغولاتها الذهبية، والتي تبين أنها من النوع الصيني ومبلغ 5 آلاف جنيه، وتم ضبط القاتل الذي اعترف بارتكابه جريمته.