وكيل «طاقة النواب»: الدولة حريصة على تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة حريصة على تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر من أجل السلامة العامة، مشيرًا إلى أن العالم أجمع يتجه نحو الاقتصاد الأخضر، والدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الهامة في هذا الملف.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن خلال سنوات قليلة ستكون مصر قادرة على التوسع في إنتاجه بشكل يمكننا من التصدير للخارج ، مؤكدًا أن الدولة والمسئولين يقومون بجهود جبارة من أجل إنتاج طاقة نظيفة، وأن الجهود المصرية تستهدف أن تكون مصر ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية.

وثمن النائب محمد الجبلاوي، التحركات المصرية في هذا الملف، مؤكدًا إنها تأتي في توقيت شديد الأهمية قبل استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، مشيدًا في الوقت ذاته بالتوجيهات الرئاسية لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والتي أكدت على تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.

وشدد وكيل طاقة النواب، أن مصر تمتلك مقومات هائلة في هذا المجال لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلي أن أغلب أساليب الطاقة الحديثة من رياح وطاقة شمسية وغيره، قائلا إن هذا التنوع يعطي مصر قوة إقليمية بل عالمية لتنوع هذه المصادر.

كما أشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى التعاون المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، مؤكدًا أن مصر تحرص على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.