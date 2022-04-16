نشرة المحليات| إجراءات الحكومة تعيد ضبط الأسواق.. ومصرع شخص في حادث بالشرقية

يواصل «الدستور» رصد أهم الأحداث المحلية، التي شهدتها الساعات القليلة الماضية، وما تم من فعاليات وأنشطة مختلفة في كافة قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية، ونرصد في السطور القادمة، الأحداث كاملة على مدار الساعة حتى الآن:

مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم بفاقوس في الشرقية

لقي مواطن مصرعه فيما أصيب آخر في وقوع حادث تصادم 2 موتوسيكل، في طريق فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم 2 موتوسيكل، بطريق فاقوس - ابو مبير، امام قرية البيروم، بدائرة مركز فاقوس.

وأسفر الحادث عن وفاة “يسرى.م.ي” 15 سنة، مقيم قرية البيروم، وإصابة “محمد.ك.ع”، 50 سنة، بمسر مفتوح بالركبة اليمنى.

محافظ بورسعيد: سوق العصر الجديد بداية لتطوير شامل للمنطقة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن سوق العصر الجديد بحي العرب يعد إضافة جديدة لمنظومة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المحافظ إن إنشاء سوق العصر ١و٢ يأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة.

محافظ القاهرة: إجراءات الحكومة السريعة أعادت ضبط الأسواق

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال جولة ميدانية بسوق العبور، برفقة، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الإجراءات السريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار التى اتخذتها الدولة حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت بشكل فعال فى ضبط الأسعار بالأسواق.

تحرير 19 محضرًا متنوعًا ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية بالمحلة

أعلن سعد نصر، نائب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، أنه خلال حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على مركز ومدينة المحلة الكبرى، أسفرت الحملات عن تحرير 19 محضرًا متنوعًا، منها 8 محاضر كمامة، و6 محاضر إشغال طريق، و2 محاضر بيئة، و3 محاضر نظافة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار نائب رئيس المدينة، إلى أنه تم تطهير وتعقيم 17 مسجدًا، و20 مدرسة، و5 مواقف سيارات و2 جمعية زراعية و38 شارع، و5 مراكز شباب، و4 مقار وحدات محلية قروية، و13 ماكينة صرف آلي بالقرى، و39 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.