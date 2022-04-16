«الزراعة» تصدر دليل خدمات لجنة مبيدات الآفات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد السابع من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن، حيث يستعرض هذا العدد من خلال فيديو وإنفوجراف، الجزء الأول من الخدمات التي تقدمها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، التابعة للوزارة، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الخدمات.

ويأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

واستعرض الإنفوجراف، إجراءات الحصول على ترخيص للإتجار في مبيدات الآفات الزراعية، و اجراءات ترخيص مصنع لإنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية.

وبالنسبة للحصول على ترخيص للإتجار في مبيدات الآفات الزراعية، تمثلت الإجراءات في: التقدم بطلب إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وتمثلت المستندات المطلوبة في التالي:

- سجل تجاري

- صورة من البطاقة الضريبية

- صورة من الترخيص الصادر من الوحدة المحلية بفتح المحل رقم

- شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المسئول عن المتجر بسجل المهندسين الزراعيين.

- شهادة سارية لإجتياز المسئول للدورة التدريبية التى تحددها اللجنة.

- شهادة تأمينات علي المهندس الزراعي المسئول

- رسم هندسي للموقع معتمد من مهندس نقابي.

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية مسجل بالشهر العقاري.

- الإيصال الدال على أداء مصاريف المعاينة المقررة باسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات.

- حوالة بريدية حكومية بمبلغ جنيه واحد بإسم المعمل المركزي للمبيدات.

وللحصول على ترخيص مصنع لإنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية، يتم التقدم بطلب إلي لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وتمثلت المستندات المطلوبة في الآتي:

- موافقة هيئة التصنيع

- موافقة جهاز الأمن الصناعى

- موافقة جهاز شئون البيئة

- موافقة الصحة عن مدى توافر الاستعدادات المطلوبة لحماية العاملين واعتماد نظام الفحص الصحى الدورى للعاملين.

- سجل تجارى مدون به ان الغرض من انشاء المصنع هو إنتاج أو تجهيز أو اعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية.

- صورة من البطاقة الضريبية

- رسم هندسى للمصنع معتمد من مهندس نقابي

- بيان القوة المحركة للمصنع

- بيان بجميع الأجهزة المستخدمه بالمصنع والتى على اساسها يحدد نشاط المصنع ( تخليق – تجهيز – اعادة تعبئة)

- صورة من ترخيص الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها المصنع

- بيان من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالمواد المسجلة التى سيتم تصنيعها فى المصنع

- الإيصال الدال على اداء مصروفات المعاينة المقررة بأسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات.

- حوالة بريدية حكومية بمبلغ جنيه واحد بأسم المعمل المركزى للمبيدات.

- صورة من شهادة البكالوريوس فى العلوم الزراعية من احد الجامعات أو المعاهد للمهندس الزراعى الذى سيتولى مسئولية إدارة المصنع.

- شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد بأن المدير المسئول بالمصنع مقيد بها، ومتفرغ ورقم القيد بسجل النقابة.

- شهادة من التأمينات للمدير المسئول تفيد بأنه مؤمن عليه من صاحب العمل.

- تعهد بضرورة وجود دفتر حركة للمصنع ومعتمد من المعمل المركزى للمبيدات

- تعهد بالحصول على بيانات الاماكن لكل مركب يتم تجهيزه أو استخدامه داخل المصنع من خلال الشركة المورده للخامات مع إرسال صورة منها للمعمل المركزى للمبيدات.

واشار الانقوجراف الى انه لمزيد من المعلومات والتواصل مع اللجنة، عبر الموقع الإلكتروني:www.apc.gov.eg



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليا اصدارات متنوعة: "الزراعة في اسبوع"، والذي يلقى الضوء على انشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل اسبوع، و "الزراعة في كل مصر"، والذي يلقي الضوء على انشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل اسبوع، واصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلا عن الاصدار الرابع "أرقام في الزراعة" والذي يبرز أهم الارقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والانجازات التي تحققت فيه، وذلك في اطار الخدمات الاعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.