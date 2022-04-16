السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول جهاز تحليل الكوتوماتوجرافي السائل والغازي

د احمد حلمي
د احمد حلمي

ينظم قسم بحوث النباتات الطبية والعطرية التابع بمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ينظم دورة تدريبية تحت عنوان جهاز تحليل الكروماتوجرافي السائل والغازي Glc الأساس النظري وطرق التشغيل. 

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد البساتين، إن هذه الدورة سوف تقام في الفترة من ١٧ أبريل إلى ٢١ أبريل ٢٠٢٢ وسوف تناقش عدة محاور وهي طرق استخلاص المركبات الفعالة والعناصر وأيضا، بحضور الأستاذ الدكتور رمضان محمد وكيل معهد البساتين للإرشاد والتدريب والأستاذة الدكتورة عبير حمدي رئيس قسم بحوث النباتات الطبية والعطرية بالمعهد. 

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية دعم البحث العلمي ودعم الباحثين وتوفير الأجهزة البحثية لزيادة الإنتاج في جميع القطاعات

وأعلن الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، عن اختتام الدورة التدريبية لبعض المبعوثين من دولة العراق الشقيق تحت عنوان "فحص التقاوي طبقا للنظم الدولية" وذلك في إطار التعاون بين الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا”.

 

الزراعة تنظم دورة تدريبية حول جهاز تحليل

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