لو فاتك التريند: الأهلي في مواجهة الرجاء واستمرار الاشتباكات في القدس

شهدت الساعات الماضية، تصدر شخصيات وأحداث عمليات البحث على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتستعرض "الدستور" في “لو فاتك التريند”، أبرز الأحداث والمسلسلات المتصدرة للبحث خلال الساعات الماضية.

مباراة الأهلي والرجاء

تصدرت كلمات "دوري أبطال إفريقيا" تريند محرك البحث العالمي جوجل مع انتظار مواجهة الأهلي أمام الرجاء المغربي على استاد الأهلي وي السلام في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى تمام الساعة العاشرة مساءا.

فلسطين:

تصدر اسم دولة "فلسطين" تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد اقتحام عدد من المستوطنين المسجد الأقصى مساء أمس وإقامة طقوس تلمودية تحت حماية القوات الصهيونية وحدوث اشتباكات مع المواطنين الفلسطينيين واعتقال المئات منهم واصابة العشرات واستمرار الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي.

الاختيار الحلقه 14:

تصدرت كلمات "الاختيار الحلقه 14" تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما كشفت الحلقة امس عن اجتماع بين الرئيس السيسي وقتما كان وزير للدفاع وعدد من قيادات القوات المسلحة، وقال إن من يحكم البلد، المرشد ومكتب الإرشاد وخيرت الشاطر، وانه من الواضح ان القرار ليس بيد الرئيس المعزول محمد مرسى، وان القرارات بتفرض عليه، وجماعة الإخوان كشفت نفسها ودخلت فى مواجهة مع القوى الوطنية، وتدخل الجيش ليس سهلا، ومرسى يجب أن يعرف أنه رئيسا لكل المصريين وليس لفصيل واحد.

مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 14:

تصدرت كلمات "مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 14" تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدت الحلقة امس العديد من المواقف الكوميدية، حيث ذهبت دكتورة عبلة لمنزل سارة عن طريق الخطأ فلم تكن سارة هى المقصودة بالزيارة، ولكنها أبت أن تعود وجلست تنتظر سارة التى طلبت منها أن تساعدها بأن يتمسك بها يوسف بشكل أكبر فتقترح عليها دكتورة عبلة أن تغير لون شعرها وشكلها وكذلك ملابسها فتجعلها تظهر بشكل غريب نوعا ما.

مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 14:

تصدرت كلمات "مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 14" تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدت الحلقة امس أحداث مختلفة، حيث تعرض آدم لمأزق بعدما علم صديقه مروان بأنه على علاقة بشيرين حبيبته السابقة، وهو ما أغضبه بشدة، خاصة أنه يغير من نجاح صديقه آدم.

فيوتشر:

تصدرت كلمات "فيوتشر" تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما أشاد محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق بدور الجهاز الفني مع الفريق بعد تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

غزل المحلة:

تصدرت كلمات "غزل المحلة" تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما فاز فريق غزل المحلة على فريق الجونة بهدفين مقابل هدف في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 14:

تصدرت كلمات "مسلسل جزيرة غمام الحلقة 14" تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما

شهدت الحلقة امس احداث مثيرة حيث قامت ام الفتاة سندس التي قتلت بالجزيرة بضرب أحد السكان في الليل وتقييده، وتعلم الخالة مليحة أنه أحد شهود العيان على قتل سندس، ولكنه فر منها قبل ان تعرف الحقيقة.