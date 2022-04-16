السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقًا لمتهم قتل شقيقيه حرقًا بكفرالشيخ

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات فوة بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المستشار خالد بدرالدين، بالإعدام شنقًا على شخص بعد أن ورد تقرير مفتي الديار المصرية، وذلك في أحداث القضية رقم 12093 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2214 لسنة 2021 كلي كفرالشيخ.

تعود التفاصيل الحادث إلى مساء يوم 19 يناير 2021، عندما أقبل "شريف.م.ف.ع"، 40 سنة، ويقيم بقرية إبطو التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، على التخلص من شقيقيه "محمد"، و"أيمن" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيّت النية على قتلهما، بسبب خلافات عائلية فيما بينهم، وبعدما وصلت مساعي الصلح بينهم عن طريق وسطاء في الخير إلى طريق مسدود، فيما أعد المتهم لجريمته زجاجتين تحويان مادة معجلة للاشتعال، و"كرة قماشية"، لتنفيذ جريمته.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم خطط لتنفيذ جريمته الأولى بقتل شقيقه "محمد"، متخفيا خلف باب مسكنه، وظل منتظرًا صعوده من أسفل الدرج متخفيًا، وعندما شاهده صاعدًا على السلم مارًا بمسكنه فخرج مباغتًا إياه من الخلف ساكبًا عليه مادة معجلة للاشتعال "بنزين" من دلو بحوزته حتى أشعل كرة من القماش ملقيًا إياها عليه فاندلعت النيران في جسده تاركًا إياه يحترق، ولاذ بالفرار.

كما تبين أيضًا أن المتهم كرر نفس الفعل مع شقيقه الآخر المجني عليه الثاني "أيمن"، فامتدت النيران إلى مسكن المتهم عندما أشعل في المجني عليه الثاني النيران، مما أدى إلى احتراق كافة المحتويات، ومنقولات المسكن، بينما وجهت له تهمة أخرى إحرازه أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، و"كرة قماشية"، دون أن يوجد لحملها أو حيازتها مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.

جنايات فوة كفر الشيخ مفتي الديار

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