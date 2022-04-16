رئيس مركز الداخلة يوجه قيادات القرى بالإهتمام بجمع الأقماح

وجه الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، التابعة لمحافظة الوادي الجديد، بعض قيادات القرى بالإهتمام بتوعية المواطنين في جمع محصول القمح وتوريده للوحدة المحلية والبنوك المسؤولة عن جمع الأقماح وتسليمها لمديرية التموين المسؤولة عن الصوامع لتخزينها، مؤكدًا أن هذا العمل واجب وطني على كل مواطن يحب بلده ويقف صفاً واحداً مع القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة بعد حفل الإفطار الجماعي للقيادات المحلية وبعض قيادات قرية الجديدة، مؤكداً على روح التعاون بين المسؤول والمواطن في شتى المجالات.

وأضاف رئيس مركز الداخلة على إستمرار التكاتف والتألف بين الأهالي والذي شاهدها أثناء الإفطار الجماعي في أكثر من قريه بالمركز، مشيراً أن هذه الروح والمحبة تعني الكثير أهمها أن أهلنا في رباط يشد بعضنا البعض، موجهًا بالتحلي بروح الخلق والمساندة لكافة المسؤولين في جميع القطاعات حتى نستطيع النهوض ببلدنا إلي بر الأمان.

كما افتتح الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة منفذ بيع جميع المشروبات الباردة والساخنة بقرية الجديدة لـ 3 شباب جامعيين وذلك بهدف توفير فرص عمل حقيقية لهم بدلا من إنتظار العمل الحكومي والقطاعات الأخرى، مؤكدًا أن الوحدات المحلية القروية تفتح ذراعيها لأي مشروعات تخدم القرية وأهلها وتذليل كافة العقبات أمام الشباب لفتح آفاق جديدة للعمل والتفكير خارج الصندوق.

وأشار رئيس مركز الداخلة أنه سيتم إفطار جماعي بقرية أسمنت يوم الثلاثاء القادم بحضور 1000 طفل من حفظة القرأن الكريم و30 محفظ لهم بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبعض القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي، مؤكدا أنه سوف يتم إقامة حفل أخر بقرية الجديدة لتوزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم السنوية التي يقوم بها أحد رجال الأعمال بقيمة 250 ألف جنية توزع على الفائزين.