الشرقية: الكشف الطبي على 1809 مواطنين وصرف العلاج بالمجان

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية مجانًا لـ 1809 مواطنين من أهالي قرية الرياض التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتها مديرية الشؤون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالي القرية.

وأشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل (الباطنة - الجراحة العامة – القلب – العظام – الأطفال - النساء والتوليد – الأسنان - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - أنف وأذن) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيرًا إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 3052 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية وتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.