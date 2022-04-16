السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا تدين اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى

العلم السوري
العلم السوري

أعلنت سوريا، اليوم، إدانتها لاقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف. 

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، إن سوريا تحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين الأبرياء وتدمير عشرات المنازل والممتلكات، وتشدد على استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين المدافعين عن عروبة القدس.

وأوضح المصدر: «تتابع الحكومة السورية بقلق عميق ما تشهده مدينة القدس العربية من أحداث وتطورات خطيرة وبالغة الأهمية، وفي هذا السياق، تدين سورية بشكل خاص الهجمات اللا إنسانية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع المئات من الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الحرم القدسي، إلى جانب اعتقال المئات منهم الذين يدافعون بصدورهم العارية عن حرمة الأقصى ويتصدون لهجمات المتطرفين والمستوطنين الاسرائيليين الذين يخططون لاقتحام الأقصى الشريف بحماية من قوات الاحتلال وحكومتهم العنصرية».

سوريا القوات الإسرائيلية الحرم القدسي الشريف الفلسطينيين عروبة القدس الحكومة السورية

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