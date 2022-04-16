السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع أسعار النفط بعد استعداد المصافي الصينية لخفض الإنتاج

النفط
النفط

 ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد استعداد المصافي الصينية لخفض إنتاج النفط الخام هذا الشهر بنحو 6 %. 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً، أو 0.9 % عند 1011.23 دولارات للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأمريكية 51 سنتاً، أو 2.17 %، إلى 106.51 دولارات للبرميل. وفقا لتعاملات البورصة العالمية 

اسباب ارتفاع سعر النفط 

وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقال افتتاحي في إحدى الصحف يقول إنه سيكون من المستحيل أن يتم ضمان أمن الطاقة في أوروبا دون الاعتماد على واردات الوقود الروسي على المدى المتوسط.

من جانبه، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقب ذلك الاجتماع إن "لا شيء مطروح على الطاولة بما في ذلك العقوبات على النفط والغاز" لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وأوضح بوريل أنه في 2021، دفع الاتحاد الأوروبي لروسيا 80 مليار دولار "74 مليار يورو" مقابل النفط و20 مليارا مقابل الغاز، هو ما يعادل 250 مليون يورو في المتوسط يوميا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في الشهر الماضي إن مشتري الغاز الروسي من البلدان "غير الصديقة" عليهم السداد بالروبل، في خطوة رفضها الاتحاد الأوروبي بموجب نظام العقوبات التي يفرضها التكتل على موسكو.

وحذر بوتين أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز إذا لم تدفع بالعملة الروسية، إذ يريد الرد على العقوبات المفروضة بسبب ما تصفها روسيا بأنها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الاثنين الماضي أن المجر تعتزم دفع مقابل الغاز الروسي باليورو عبر بنك غازبروم.

تمويل هذه الحرب

وقال وزير الاقتصاد الأرميني فاجان كروبيان في مقابلة مع مجموعة آر.بي.سي الإعلامية الروسية إن بلاده سددت عدة مدفوعات لشراء غاز طبيعي روسي بالروبل.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمن كوفيني وقتها إن الاتحاد الأوروبي ينفق مئات الملايين من اليورو على استيراد النفط من روسيا، وهذا بالتأكيد يسهم في تمويل هذه الحرب.

وأضاف نحن نحتاج إلى قطع هذا التمويل رغم أن ذلك يوجد تحديات ومشكلات هائلة أمام الاتحاد الأوروبي. 

وبالفعل أعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ليتوانيا، حظرا على النفط والغاز الروسي.

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اسعار النفط المصافي الصينية النفط الخام العقود الاجلة برنت الأمريكية فلاديمير بوتين لحرب

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وائل لطفي

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