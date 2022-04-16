تأجيل محاكمة سيدة وابنتها لقتلهما مسنة وسرقة قرطها الذهبى لأول مايو

أصدرت محكمة الجنايات، منذ قليل، حكمها برئاسة المستشار محمد إيهاب، رئيس المحكمة، بتأجيل جلسة محاكمة سيدة وابنتها لقتلهما مُسنة وسرقة قرطها الذهبى، لأول شهر مايو المقبل، للاستماع لأقوال أطباء الطب الشرعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى 12 أكتوبر الماضي، عندما استدرجت المتهمتان الضحية لتناول كوب من الشاي في منزلهما، ثم كتمتا أنفاسها بواسطة منديل قماش مبلل بالمياه، وسرقتا قرطها الذهبي، ثم وضعتا جثتها في جوال، وأحضرتا توك توك وقامتا بنقل الجوال وإلقائه في صندوق قمامة بأرض مهجورة تابعة للمحلج بمركز طامية.

وكشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم لغز العثور على جثة سيدة مسنة، تبلغ من العمر 80 عاما، داخل جوال بمركز طامية، عُثر عليها في ظروف غامضة.

وتبين أن وراء الحادث جيران السيدة المسنة، بغرض سرقة قرطها الذهبي بعد مرورهم بضائقة مالية، حيث استدرجوها داخل منزلهم الملاصق لمنزل المجني عليها في محاولة لتخديرها إلا أنها شعرت بهم، وهو ما دفعهم للتخلص منها خوفًا من افتضاح أمرهم، خاصة أن السيدة تنتمي لعائلة كبيرة.

ووفق التحريات، تضمنت قائمة المتهمين: "كريمة م أ- 54 عامًا"، ونجلها "حسين. م. ل- 27 عامًا"، وابنتها «م. ل- 20 عامًا- ربة منزل».

وألقي القبض على المتهمين، وبعد مواجهتهم بما رصدته كاميرات المراقبة اعترفوا بارتكابهم جريمة قتل العجوز داخل منزلهم، ووضعها داخل جوال وإلقائها بأحد الشوارع.