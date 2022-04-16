وزير التنمية المحلية لـ«تجار العبور»: علينا التعاون لضبط أسعار السلع وتوفيرها

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك زيادات وفروق أسعار غير مبررة في السلع الأساسية والخضروات والفاكهة على الرغم من حرص الحكومة على عدم زيادة أسعار السولار خلال الفترة الأخيرة، لتأثيره المباشر على أسعار نقل السلع والمنتجات الغذائية والزراعية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسعار العالمية للمواد البترولية ارتفاعات بصورة كبيرة حول العالم وصلت إلى 200%.

ووجه شعراوي، خلال جولة تفقدية مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لتفقد سوق العبور، حديثه لتجار سوق العبور: «إحنا جايين نحط إيدينا في إيديكم لإن دوركم مهم ونشكركم على ما تقوموا به من السيطرة على الأسعار والتخفيف على المواطن ودعم جهود الدولة في هذا الشأن».

وأكد شعراوي حرص الدولة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور أسواق الجملة فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن فى الأسعار بما يضمن بيع المنتجات بسعر مناسب يتلاءم مع الأسعار الحقيقية فى أسواق الجملة وتحقيق هامش ربح جيد للتجار والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر فى الأسعار خاصة فى ظل الظروف الحالية.

وأضاف شعراوي أن الوزارة تتابع بصورة يومية حركة الأسواق فى جميع المحافظات وهناك استقرار وتوافر لجميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي كاف من السلع، وعلى رأسها الأسماك واللحوم والفراخ والدقيق والسكر والزيت والأرز والمكرونة ولا يوجد أي نقص في أي سلعة بالأسواق، مضيفًا أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوارد التي تم إنشاؤها بالمحافظات وصلت حتى اليوم السبت حوالي 21 ألفًا لمختلف الوزارات والجهات بالدولة وعلى رأسها معارض "أهًلا رمضان".

وشدد وزير التنمية المحلية على حرصه على تذليل وحل أي مشكلات والاستجابة لأي مطالب خاصة بتجار سوق العبور بما يسهم في استمرار التخفيضات على أسعار الخضروات والفاكهة.