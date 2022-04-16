السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بدأ مشواره بـ«ثلاثي أضواء المسرح».. محطات في حياة الضيف أحمد

الضيف أحمد
الضيف أحمد

يمتلك حس كوميدي بتعبيرات جسد جعلته متفردًا بين جيله، خاصة المحسوبين على الشق الكوميدي فنيًا، إلا أن خفة ظله وتمكنّه من التمثيل الذي عشقه منذ الصِغر جعل نجمه يسطع رغم تعاقب الأجيال، هذا هو الضيف أحمد، الفنان الكوميدي الذي يحل اليوم ذكرى وفاته. 

بدأت موهبة “الضيف” في الظهور من خلال مسرح الجامعة، وبدأ يلمع نجمه حيث حصل على عدة جوائز وهو طالب جامعي من خلال المسرح، ومن بعدها بدأ في إخراج عدد من الأعمال وروائع المسرح العالمي.

txt

في عيدها القومي.. افتتاح مشروعات بتكلفة 283.5 مليون جنيه في أسيوط

txt

منها صندوق مصر السيادي.. خبراء يوضحون أسباب جذب الاستثمارات الأجنبية

وبدأ الضيف أحمد مشواره الفني من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح، بالاشتراك مع الفنان الراحل سمير غانم والفنان الراحل جورج سيدهم، ومن هنا ظهرت ملامح الاندماج من خلال الكوميديا التي قدمها الثلاثي، ليقدموا أعظم الأفلام الكوميدية التي لا تزال متعلقة في عقول الجماهير لوقتنا هذا بسبب خفة الظل الربانية التي يملكها «الضيف».

وبدأ يلمع نجم الضيف أحمد مع فرقته ثلاثي أضواء المسرح، حيث قدم بعدها الكثير من الأعمال الكوميدية وأشهر الاسكتشات الغنائية التي شارك فيها هي (زيارة غرامية - الرجل الذي جوز مراته - كل واحد له عفريت - طبيخ الملائكة - الحواديت - انا وهو وهي - براغيت).

وفي عام 1963، قدم الفنان الكوميدي الراحل الضيف أحمد أشهر وأنجح الأفلام التي مازالت قائمة في تاريخ السينما المصرية وهو فيلم ”القاهرة في الليل” وفي عام 1970 شارك مع فرقته ثلاثي أضواء المسرح في “المجانين الثلاثة” وأيضاً “المشاغبين” ولا ننسى “30 يوم في السجن” مع الفنان الراحل فريد شوقي وابو بكر عزت ومحمد رضا، ولا ننسى فيلم “شاطئ المرح” بمشاركة الفنان الكوميدي الراحل عبد المنعم مدبولي والفنان حسن يوسف.

وفي 16 أبريل عام 1970، ودعنا الفنان الكوميدي الراحل " الضيف أحمد " وترك بصمته في مجال صناعة السينما الكوميدية، وذلك رغم قصر حياته وهو لا يزال في منتصف الثلاثينات من عمره.

جورج سيدهم سمير غانم الضيف أحمد الضيف أحمد الضيف المسرح العالمي المسرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

«الأرصاد»: البلاد ستتعرض لمنخفض خماسينى شديد الحرارة غدًا

حقيقة الإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2022

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

مصدر أمني: المحامي نبيل أبوشيخة محبوس على ذمة قضية أمن دولة تعود لـ2021

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. علاقة أشرف زكى وحلا شيحة من التدريس لـ«مفيش عودة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

سفير موسكو فى تل أبيب: مزاعم إسرائيل بشأن الوضع فى أوكرانيا لا أساس لها