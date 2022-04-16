مادلين طبر تنهى تصوير «ملف سرى».. وإشادات بدورها فى العمل

انتهت الفنانة مادلين طبر منذ قليل من تصوير آخر مشاهدها في مسلسلها «ملف سري»، ولعبت فيه دور «إلهام النجار» الصحفية والأم المصرية التي تدعم أبناءها في صراعهم ضد الفساد وظلام حكم الإخوان.

مادلين طبر

وحصدت مادلين طبر، إشادات جماهيرية ونقدية على هذا الدور مع الفنان هاني سلامة وكيف استطاعت تقوية عزمه بعد رفضه رشوة كبرى لتواصل بهذا مادلين إثارة ردود الأفعال الإيجابية منذ أول حلقة حتى الآن مؤكدة موهبتها الكبيرة، خصوصًا في المشاهد التي جمعتها بالنجمين هاني سلامة ونضال الشافعي التي تلعب دور والدتهما في أداء واقعي؛ مع تقمصها العميق الهادئ للدور.

مادلين طبر

وتلعب مادلين في مسلسل «ملف سري» دور رئيسة تحرير جريدة في زمن الإخوان ٢٠١٣ وهي فترة مليئة بالتحديات والتهديد لكل صاحب رأي معارض لهم.