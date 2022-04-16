تحرير 19 محضرًا متنوعًا ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية بالمحلة

أعلن سعد نصر، نائب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، أنه خلال حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على مركز ومدينة المحلة الكبرى، أسفرت الحملات عن تحرير 19 محضرًا متنوعًا، منها 8 محاضر كمامة، و6 محاضر إشغال طريق، و2 محاضر بيئة، و3 محاضر نظافة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار نائب رئيس المدينة، إلى أنه تم تطهير وتعقيم 17 مسجدًا، و20 مدرسة، و5 مواقف سيارات و2 جمعية زراعية و38 شارع، و5 مراكز شباب، و4 مقار وحدات محلية قروية، و13 ماكينة صرف آلي بالقرى، و39 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وشدد محافظ الغربية، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات في نشر الوعي بضرورة اتباع تلك التعليمات، وأيضًا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات وذلك تطبيقًا للإجراءات التي مازالت تتبعها الحكومة لمنع انتشار الأمراض.