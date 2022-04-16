السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ سوهاج يشهد حفل ختام فعاليات المعسكر التدريبي للمتعافين من الإدمان

جانب من الحفل
جانب من الحفل

شهدت مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مساء أمس، حفل ختام فعاليات المعسكر التدريبي للمتعافين من الإدمان لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان باربع محافظات بالصعيد، واستضافته مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال الفترة من 13 حتى 15 أبريل، بمشاركة مستشفيات (سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وأسوان)، وبحضور الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بسوهاج، والدكتورة رانيا أحمد زكريا مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الأمانة، والدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة بسوهاج، والدكتور أكرم عاشور مدير مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

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ونقل نائب المحافظ تحيات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لجميع الحضور، معربا عن سعادته بحضور ختام فعاليات المعسكر، مقدما التهنئة لجميع المشاركين والمتعافين من الإدمان، مشيرا إلى أهمية ممارسة الرياضة، ومدى فائدتها للانسان، لافتا إلى أن استغلال أوقات الفراغ في ممارسة الرياضة يبعد الانسان عن أية سلوكيات أو ممارسات غير سليمة قد تضر به وبالمجتمع من حوله .

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وشملت فعاليات ختام المعسكر حفل انشاد ديني، أعقبه مباراة استعراضية بين فريق الأمانة بالقاهرة، وفريق مستشفى سوهاج، ثم المباراة النهائية، ثم قام نائب المحافظ بتسليم الجوائز والميداليات والكؤوس والدروع للفرق الفائزة والمشاركين.

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وشهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات تكريم المتميزين في تنفيذ برنامج «تعديل اتجاهات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة نحو ثقافة العمل»، وربطهم بفرص العمل وزيادة قدراتهم التي تمكنهم من التشغيل الذاتي، بالتعاون بين مؤسسة «آل قرة» للتنمية المستدامة، وبرنامج «فرصة» بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومنال ماهر الجميل مدير عام مؤسسة «آل قرة» والدكتور حجازي مهدي مدير المتابعة والتقييم ببرنامج «فرصة».

اسيوط حفل عمل اجتماع سوهاج

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