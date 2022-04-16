حتى لا يتكرر نموذج «متنمرة المزاريطة».. نصائح مهمة لأولياء الأمور

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الكبير أوي" ظهور الطفلة التي اشتهرت بالتنمر على الأطفال الآخرين، بمسلسل شهير، ولكن هذه المرة جاء ظهورها مختلفا، حيث قدم العمل درسا للأطفال في التسامح وعدم التنمر على الغير، ولكن هذا لا يعني أن هناك عدد كبير من الأطفال في المدارس يتعرضون للتنمر بصور مختلفة من أقرانهم وأصدقائهم في الدراسة، وفي السطور التالية نشير إلى طريقة التعامل مع الأطفال المتنمرين، بحسب ما ورد في موقع "cosmopolitan":

معالجة الصفات غير السوية:

في كثير من الأحيان لا يكون الأطفال المتنمرين قاموا بذلك من خلال الصدفة وإنما لوجود رصيد من الخلفيات السابقة والخاصة بالتربية ففي الغالب يتمتع الطفل المتنمر بالغرور، والعنف، والذي يكون في كثير من الأحيان نابع من المشكلات الأسرية، لذلك من المهم علاج كل هذ الأمور إذا ما أردنا أن يتوقف الطفل على القيام بمثل هذا التصرف السيء.

تعزيز الثقة بالنفس:

في الغالب ما يرى الطفل المتنمر أن هناك شيء ما ينقصه ويقوم بالتغلب على هذا الشعور بالتنمر على الآخرين لذلك يحتاج الطفل إلى تعزيز الشعور بالثقة بالنفس، وهذا الدور يجب أن تلعبه الأسرة وكذلك المدرسة في محاولة لخلق شخصية جيدة للطفل.

المشاركة في الأنشطة الاجتماعية:

قد يكون الفراغ سببا أيضا وراء قيام الأطفال المتنمرين بمثل هذا التصرف، لذلك من المهم أن يكون هناك رياضة أو نشاط يفرغ الطفل فيه طاقته بعيدا عن العنف والتنمر الذي يمارسه على زملائه، وفي هذه الحالة من الممكن أن يتم بناء شخصية جديدة للطفل ومحبوبة من زملائه في نفس الوقت.

التدريب على ثقافة الاعتذار:

إذا ما وجد الطفل نفسه مضطرا في كل مرة أساء فيها للآخرين أن يقوم بالاعتذار لهم ففي هذه الحالة سوف يراجع نفسه أكثر من مرة في قرار التوجه بالتنمر على الآخرين، لذلك من المهم أن يعمل الأهل على غرس هذه القيمة في نفس الأطفال، كما أن ثقافة الاعتذار هذه من الممكن أن تكون حل عاجل وسريع للقائمين على المدراس للفض في النزاعات بين الأطفال حال وقوع فعل التنمر.