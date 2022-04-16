كل شيء عن مصروفات المدارس اليابانية وطرق السداد

يبحث العديد من أولياء أمور طلاب المدارس اليابانية عن مصروفات المدارس اليابانية، وذلك بعد قبول عدد من الطلاب بيها.

تقدم الدستور لأولياء الأمور هذا التقرير عن أسعار المصروفات وكيفية الدفع في خطوات محددة.

تبلغ قيمة المصروفات الدراسية 13700 جنيه مصري.

تكلفة الكتب الدراسية للفصلين الدراسيين يتم سدادهم بإيصال مستقل بناء على القواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 600 جنيه مصري فقط.

وفقا لما أعلنته وزارة الترلية والتعليم والتعليم الفني فإن قيمة الزي المدرسي مبلغ 1300 جنيه.

الطريقة الأولى للسداد هي السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى.

الطريقة الثانية هي السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد، ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق آخر.

الطريقة الثالثة هي تقسيط كامل المصروفات لمن يرغب، ليتم دفع المستحقات على 3 أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولي الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثاني في شهر نوفمبر، والقسط الثالث في شهر يناير).

وكانت قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم التواصل بالطلاب "المقبولين مبدئيا" لعمل المقابلات الشخصية بدءاً من يوم الأحد القادم بالمدارس الحالية وذلك كمرحلة أولى "للأكبر سناً" وفقاً لاحتياجات المدارس.

وأضافت في منشور لها علي تلفيس بوك: أما الطلاب المتقدمين للفروع الجديدة (بور فؤاد -مرسى مطروح-مدينة المستقبل/الشروق٣) سيتم التواصل معهم بعد انتهاء إجازه عيد الفطر المبارك.