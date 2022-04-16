27.1 مليون مشتغل فى مصر 2021.. ومساهمة الذكور فى الاقتصاد 4 أضعاف الإناث

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد المشتغلين فى مصر إلى نحو 27,188 مليون مشتغل عام 2021 (22,937 مليون مشتغل ذكور، 4,251 مليون مشتغل إناث) مقابل 26,199 مليون مشتغل عام 2020 (22,271 مليون ذكـور، 3,928 مليون من إناث) بنسبة زيادة 3,7٪ عن عام 2020.

وأوضح جهاز الإحصاء أن عدد المشتغلين تركز في الحضر بحوالى 11,644 مليون مشتغل مقابل 15,544 مليون مشتغل فى الريف لعام 2021.

وأشار إلى أن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ 19,733 مليون مشتغل بنسبة 72,6٪ من إجمالي المشتغلين وكان نفس النسبة في عام 2020، فيما بلغ عدد أصحاب العمل ويديرونه 1,021 مليون بنسـبة 3,8٪ من إجمالي المشتغلين.

بينما قدر عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم الخاص بحوالي 5,023 مليون مشتغل بنسبة 18,5٪ من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد الذين يعملون لدى الأسرة ولدى الغير بدون أجر1,411 مليون مشتغل بنسبة 5,2٪ من إجمالي المشتغلين.

وعن توزيعهم على الأنشطة الاقتصادية، جاء نشاط الزراعة وصيد الأسماك فى المرتبة الأولى بعدد 5,232 ملـيون مشتغـل بنسبة 19,2٪ من إجمالي المشتغـلين، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,077 مليون مشتغل بنسبة 15,0٪ من إجمالي المشتغلين، ثم نشاط التشييد والبناء 3,738 مليون مشتغل بنسبة 13,8٪ من إجمالي المشتغلين ونشاط الصناعات التحويلية 3,414 مليون مشتغل بنسبة 12,6٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 42,9٪ من إجمالي عدد السكان (15 سنة فأكثر) مقابل41,5٪ في عام 2020 بنسبة زيادة 1,4٪، وسجل المعدل بين الذكور 69,0٪ عام 2021 مقابل 15,2٪ بين الإناث عام 2021، مما يشير إلى أن معدل المساهمــــة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أكثر من أربعة أضعـاف مثيلاتها بين الإناث.

بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في الحضر 42,8٪ عام 2021 مقابل 41,4٪ في عام 2020، بينما بلغ فى الريف 42,9٪ عام 2021 مقابل 41,6٪ عام 2020.