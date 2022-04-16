السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم أبوكبير» تحذر مدارسها من نشر أي بيانات أو صور تخص العملية التعليمية

جريدة الدستور

شددت إدارة أبوكبير التعليمية بمحافظة الشرقية، على جميع المدارس التابعة لها بعدم نشر أي بيانات أو صور أو مقالات تخص العملية التعليمية بالمدرسة، دون الرجوع للمسؤول الإعلامي بالإدارة  للعرض أولا على مدير الإدارة.

وحذر الخطاب المدارس المخالفة لذلك، مؤكدا أنها ستتعرض للمساءلة، مع الإشارة إلى أن الهدف من هذه التعليمات هو ضمان ظهور إدارة أبو كبير التعليمية ومدارسها بالشكل اللائق وعدم مخالفة قوانين النشر.

وطالب المديرية المدارس بضرورة الاهتمام الجاد بكافة زيارات المسئولين للمدرسة (المديرالعام - وكيل الإدارة - الموجهين - أعضاء لجان المتابعة ) وتوثيقها توثيق جيد وعرض الملف على مديرالإدارة للتأشير عليها بالموافقة من المدير العام او الوكيل بالنشر.

وطالبت أيضا المدارس التي لم تنشأ صفحات حتى تاريخه الاهتمام بتدشين صفحة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وإخطار الإدارة باسم المسؤول، خلال ثلاثة أيام من تاريخه منعا للمساءلة القانونية.

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التواصل وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى العملية التعليمية محافظة الشرقية صفحات التواصل الاجتماعي

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