الإحصاء: البطالة تتراجع إلى 7,4% فى 2021

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة إلى حدود 7,4% لعام 2021، بانخفاض قدره 0,5% عن عام 2020، وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين «15ـ 29 سنة» 15% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية، وهو نفس المعدل في عام 2020.

وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل البطالة بين الشباب الذكور بلغ 10,8% وبين الشباب الإناث 35,9% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2021، وبلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية «15- 29 سنة» من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 19,8% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2021 مقابل 19,4% عام 2020.

وبلغ تقدير قوة العمل 29,358 مليون فرد عام 2021 «24,296 مليون فرد ذكور، 5,062 مليون فرد من الإناث» مقابل 28,458 مليون فرد عام 2020 «23,684 مليون فرد ذكور، 4,774 مليون فرد من الإناث» بنسبة زيادة 3,2% عن عام 2020.

وبلغت قوة العمل فى الحضر 13,109 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 16,249 مليون فرد.

وبلغ عدد المتعطلين 2,170 مليون متعطل عام 2021 «1,359 مليون متعطل ذكور، 811 ألف متعطل إناث» مقابل 2,259 مليون متعطل عام 2020، بانخفاض قدره 89 ألف متعطل بنسبة 3,9%، ليسجل معـدل البطالة 7,4% عام 2021 مقابل 7,9 للعام السابق 2020.

وسجل معدل البطالة بين الذكور 5,6% عام 2021 مقابل 6,0% عام 2020، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 16,0% عام 2021 مقابل 17,7% عام 2020.

وبلغ معدل البطالة في الحضر 11,2% مقابل 4,3% في الريف، وذلك نتيجة توافر فرص عمل بصورة أكثر في الريف.

وبلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8,7% وبين ذكور الريف 3,2%، بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 21,0% مقابل 10,7% بين إناث الريف، نتيجة مشاركة الإناث فى الأنشطة الزراعية فى الريف.

وقدرت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 52,5% من إجمالي المتعطلين، بينما كانت 58,3% فى عام 2020.