السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 8 في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي

اسعاف
اسعاف

أصيب اليوم 8 إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي في الكيلو ٥٨، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم لمستشفى العلمين النموذجي.  

وحصلت «الدستور» على أسماء المصابين وهم (السيد عبد الحميد سيد ٢٤ سنة، عبد الرحيم أحمد حسن ٢٧ سنة، مصطفي محمد عبد العزيز ٥٧ سنة، حسبن أحمد محمد ٣٣ سنة، مصطفي محمود سعد ٢٤ سنة، طارق سعيد عبد الفتاح ٥٢ سنة، حازم خالد سيد ٢٧ سنة، علي عزت سويف ٢٦ سنة».

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

مطروح حوادث الطرق الطريق الدولي مستشفى العلمين النموذجي انقلاب سيارة ميكروباص

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