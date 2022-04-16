نشرة أخبار الظهيرة| منخفض جوي جديد وقافلة صحية من وزارة الصحة

تعددت الأخبار اليوم السبت الموافق ١٦ أبريل بين ما يختص بالصحة والمستشفيات، بالإضافة إلي ما يخص الطقس والهيئة العامة للأرصاد.

نشرة مهمة لوزارة الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر أبريل. لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4059649

محصول المشمش

التضامن تطلق مبادرة بداية جديدة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق مبادرة "بداية جديدة"، في إطار دعم ومساعدة المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، حيث يتم توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط الرابط التالي

https://www.dostor.org/4059637

مكافحة وعلاج الإدمان

كتاب لفت الانتباه في دايما عامر

منذ أكثر من حلقتين في مسلسل "دايمًا عامر" والذي يعرض حصريًا على عدد من القنوات المختلفة الناقلة له، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة واتش إت الإلكترونية ضمن مسلسلات رمضان 2022، ظهر كتاب "كن الشخص الذي يجعلك سعيدا"، في أكثر من مشهد في يد الفنانة سماء إبراهيم، والتي تجسد شخصية "ميس همت" مدرسة اللغة الإنجليزية.

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https://www.dostor.org/4059604

كن الشخص الذي يجعلك سعيدا

قافلة صحية لوزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، عن إطلاق 8 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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https://www.dostor.org/4059669

قوافل طبية

منخفض جوي جديد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم، ربيعي معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء.

لمعرفة تفاصيل الطقس اضغط الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4059677