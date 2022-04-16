السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشرة أخبار الظهيرة| منخفض جوي جديد وقافلة صحية من وزارة الصحة

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

تعددت الأخبار اليوم السبت الموافق ١٦ أبريل بين ما يختص بالصحة والمستشفيات، بالإضافة إلي ما يخص الطقس والهيئة العامة للأرصاد. 

txt

«الصحة» تنظم احتفالية للأطفال من مرضى التمثيل الغذائي

نشرة مهمة لوزارة الزراعة 

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش  مراعاتها، خلال شهر أبريل. لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4059649

مشمش - ويكيبيديا
محصول المشمش

التضامن تطلق مبادرة بداية جديدة 

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق مبادرة "بداية جديدة"، في إطار دعم ومساعدة  المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، حيث يتم توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط الرابط التالي 
https://www.dostor.org/4059637

علاج الادمان.. 7 معلومات تهمك عن افضل مستشفى علاج ادمان | مستشفى إشراق
 مكافحة وعلاج الإدمان

كتاب لفت الانتباه في دايما عامر 

منذ أكثر من حلقتين في مسلسل "دايمًا عامر" والذي يعرض حصريًا على عدد من القنوات المختلفة الناقلة له، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة واتش إت الإلكترونية ضمن مسلسلات رمضان 2022، ظهر كتاب "كن الشخص الذي يجعلك سعيدا"، في أكثر من مشهد في يد الفنانة سماء إبراهيم، والتي تجسد شخصية "ميس همت" مدرسة اللغة الإنجليزية.

لمعرفة التفاصيل اضغط على الرابط التالي: 

https://www.dostor.org/4059604

كن الشخص الذي يجعلك سعيدا

قافلة صحية لوزارة الصحة 

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، عن إطلاق 8 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
لمعرفة التفاصيل 

https://www.dostor.org/4059669

الصحة : إطلاق قوافل طبية مجانية للمناطق المحرومة بالمحافظات – وطنى
قوافل طبية

منخفض جوي جديد 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم، ربيعي معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء.

لمعرفة تفاصيل الطقس اضغط الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4059677

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-6-2020 في مصر - جريدة المال
الطقس في مصر
وزارة الزراعة الصحة مسلسلات رمضان اليوم السبت المبادرة الرئاسية التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي مبادرة بداية جديدة حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

حقيقة الإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2022

«الأرصاد»: البلاد ستتعرض لمنخفض خماسينى شديد الحرارة غدًا

أخبار فاتتك| الإفراج عن فريق كريزي تاكسي وتوقعات موعد نهاية الحرب على أوكرانيا

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

«البيتكوين بـ40 ألف دولار».. ارتفاع أسعار العملات المشفرة

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

سفير موسكو فى تل أبيب: مزاعم إسرائيل بشأن الوضع فى أوكرانيا لا أساس لها