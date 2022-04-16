ضبط 62 «ديلر» في حملات أمنية على مستوى الجمهورية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات أمنية مُكبرة، استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام، عن ضبط (51) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (62) متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (9,230 كجم، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (4,395 كجم)، وكمية من مخدر البانجو، وزنت (4 كجم)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (1,350 كجم)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (60 جم، و(8810) قرص مخدر لعقار الترامادول، و(5000) قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و(2091) قرص مؤثر، و(5340) قرص منشط، وتنفيذ (30) حكم قضائى متنوع، كما تم ضبط (مبالغ مالية – 58 هاتف محمول – 10 سيارة – 3 دراجات نارية – 4 ميزان – 9 قطع سلاح أبيض".

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارِ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجيّ المواد المخدرة.