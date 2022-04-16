أين المحافظين اليوم؟.. افتتاح مشروعات في أسيوط وتفقد المجمع الصناعي بالعريش

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، نشاطًا ملحوظًا للمحافظين في مختلف المحافظات، وترصد "الدستور" في السطور التالية بعض الفعاليات والأحداث المهمة منذ الصباح حتى الساعة:

محافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية يتفقدان سوق العبور

تفقد اليوم السبت، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سوق العبور بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يقوما، بجولة تفقدية لسوق العبور لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الأسماك والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة.

وزير التنمية المحلية

محافظ أسيوط يفتتح ويتفقد مشروعات خدمية في المراكز بتكلفة 283.5 مليون جنيه

يفتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عددا من المشروعات التنموية والخدمية بقرى مراكز أسيوط والفتح وأبنوب وساحل سليم والقوصية، كما يتفقد مشروعات أخرى جاري تنفيذها بتكلفة تبلغ حوالي 283.5 مليون جنيه، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الموافق 18 أبريل من كل عام والذي يمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م.

محافظ أسيوط

وكيل صحة مطروح ونائب رئيس أمانة المراكز الطبية يتفقدان مستشفى براني المركزي

قام الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح يرافقه الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والوفد المرافق له بتفقد مستشفى براني المركزي وذلك للوقوف على جاهزية المستشفى تمهيدا لافتتاحها.

وتابع وكيل وزارة الصحة في مطروح ونائب رئيس الأمانة الطبية المتخصصة بوزارة الصحة تجهيز العيادات الخارجية والانتهاء من بعض الأعمال لسرعة تشغيل المستشفى لتقديم خدمة طبية بها.

الدكتور أحمد البلتاجي

محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال إنشاء المجمع الصناعي الحرفي بالعريش

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، بتفقد أعمال إنشاء المجمع الصناعي الحرفي بالعريش.

وأعلنت محافظة شمال سيناء في بيان، أن المجمع يضم 48 ورشة حرفية بالمنطقة الحرفية في حي المساعيد بالعريش، وخلال جولته تابع محافظ شمال سيناء الأعمال الجاري تنفيذها تمهيدا لافتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة.