السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 50 راكبًا من حريق أتوبيس رحلات بطريق «أسيوط- البحر الأحمر»

ارشيفية
ارشيفية

نجى 50 راكبا من اشتعال أتوبيس رحلات بطريق أسيوط- البحر الأحمر عند  الكيلو 45، بعدما تعطل واندلعت فيه النيران بعد نزول الركاب والسائق، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة العمليات بمحافظة أسيوط إخطارًا من وحدة الإسعاف المعينة بطريق أسيوط- البحر الأحمر، الكيلو 45، يفيد بورود بلاغ باشتعال النيران في أتوبيس رحلات قادم من القاهرة بطريق أسيوط- البحر الأحمر دون معرفة الأسباب.

 

السيطرة على حريق فى أتوبيس ركاب بمحور الأوتوستراد

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

الحماية المدنية تسيطر على حريق أتوبيس نقل في بشتيل

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران بأتوبيس رحلات قادم من القاهرة بطريق البحر الأحمر، يحمل رقم «ن ف ج 935» بعد حدوث عطل مفاجئ به، وتمكن الركاب وسائق الأتوبيس من النزول قبل اشتعال النيران به بدقائق معدودة دون وقوع أي إصابات. 

وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

اشتعال أتوبيس اسيوط سيارات الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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