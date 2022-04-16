توقعات بتراجع أرباح شركات قطاع الأعمال بسبب ارتفاع أسعار الخامات والدولار

قبل إعلان نتائجها عن الربع الثالث للعام المالي 2021/2022 والذي ينتهي بنهاية يونيو القادم.. تنشر “الدستور” أهم نماذج مؤشرات شركات قطاع الأعمال العام متنوعة ما بين الشركات التابعة في ظل التأثير السلبي لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية مع توجه الشركات لتفعيل خطة للتقشف للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار.

وتوقع كلا من مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم تراجع الأرباح في الشركات الصناعية عبر مؤشرات نتائج أعمال الشركات خلال النصف الثاني من العام المالي 2021/2022.

وأضاف ياسين في تصريحات لـ"الدستور" أن السبب وراء تراجع أرباح الشركات سيكون التأثير السلبي للحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الخامات.

فيما قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد أن السوق العالمي العالمي تيعرض لأزمات نتيجة الحرب الرسوية الأوكرانية بخلاف أزمة كورونا التي انتهي منها العالم مؤخرا.

وأضاف شعير في تصريحات لـ"الدستور" أن شركات قطاع الأعمال مثلها مثل الشركات الأخرى في السوق ستتعرض لأزمات نتيجة التغيرات التي تحدث في السوق العالمي .

ومن الجدير بالذكر أن المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 10.4% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري 2021/2022.